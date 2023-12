Assign It To Me עוזרת לצוותים לעקוב אחר פרויקטים ולהציג דוחות מצב בזמן אמת ותקינות הפרויקט, כך שמנהלים יקבלו החלטות מהירות יותר לפני שבעיות קורות.

אתר: assignittome.com

