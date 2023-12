AMC היא ביתם של כמה מהתוכניות הפופולריות והמוערכות ביותר בטלוויזיה. היכנס עם ספק הטלוויזיה שלך והישאר מעודכן עם הפרקים המלאים האחרונים ותוספות הווידאו מהסדרה המקורית האהובה עליך של AMC. השתמש באייפון או באייפד שלך ל-Airplay או העבר ישירות לטלוויזיה שלך. התכנות המקורי של AMC כולל את The Walking Dead - הסדרה בעלת הדירוג הגבוה ביותר בתולדות הכבלים, Fear the Walking Dead, Preacher, Better Call Saul, Dietland, Humans, Into the Badlands, McMafia, The Terror ועוד רבים. ספקי כבלים כוללים את AT&T U-Verse, COX, DIRECTV, DISH, Optimum, Xfinity ו-Verizon FiOS, בין רבים אחרים. מנויי AMC Premiere יכולים ליהנות מעונות נוכחיות של תוכניות AMC - ללא מודעות, לפי דרישה, וזמינות באפליקציה במקביל לזמינות הטלוויזיה בשידור חי. מנויי AMC Premiere מקבלים גם גישה מוקדמת או גישה לעונה מלאה לתוכניות נבחרות לפני שידורן, בתוספת תוכן מיוחד כמו פרקים מורחבים בלעדיים, סצנות בונוס, הצצות, סרטים לא גזורים ועוד. פרקים מלאים במהלך העונה זמינים גם להורדה לצפייה במצב לא מקוון באייפון או אייפד עבור מנויי AMC Premiere.

