L'objectif de ProtonDB est de recueillir des rapports d'autres joueurs lorsqu'ils testent des jeux avec Proton sous Linux et de fournir des scores globaux sur les performances des jeux. Un nombre croissant de suggestions propose des ajustements que vous pouvez essayer pour faire fonctionner les jeux pendant que Proton poursuit son développement. En plus de cela, vous pouvez explorer le catalogue de jeux Steam sur ce site pour parcourir et découvrir un large éventail de titres qui n'étaient auparavant pas disponibles pour une utilisation sous Linux.

Site Web : protondb.com

