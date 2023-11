Zentacle est le journal de plongée le mieux conçu disponible, avec plus de 20 000 utilisateurs actifs dans le monde entier. Si vous êtes fan d'AllTrails ou de Strava et aimez l'océan, vous adorerez Zentacle. Recherchez des spots de plongée sous-marine, de plongée libre et de plongée avec tuba dans le monde entier avec des cartes, des critiques détaillées et des photos organisées par des amoureux des océans comme vous. Utilisez-le comme journal de plongée pour vous rappeler où vous avez été et toutes les informations et notes associées à vos plongées, et collectez des tampons numériques dans les magasins de plongée participants. Les plongeurs certifiés PADI, NAUI et SSI peuvent utiliser Zentacle pour remplacer leur journal de plongée papier et garantir que vous ne perdrez jamais vos journaux. Fonctionne avec les données de divers fabricants comme Apple Watch, Oceanic, Aqualung, Mares, Suunto et ScubaPro. Il fonctionne également hors ligne, vous pouvez donc enregistrer vos plongées et les synchroniser avec le cloud ultérieurement.

Site Web : zentacle.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Zentacle. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.