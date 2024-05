Gérez et passez facilement d'un compte à l'autre et d'une application à l'autre sans changer de navigateur.

Foundation AI pour les décisions critiques. Modèle d'IA unique pour comprendre les espaces, surveiller les processus de service, prévoir avec précision et garantir l'efficacité. Zensors convertira chaque caméra de votre bâtiment en un supercapteur alimenté par l'IA. Pour ce faire, la plate-forme d'IA se connecte à vos caméras existantes et peut surveiller un espace pour suivre plusieurs flux de travail autour de la gestion des capacités, du personnel, du nettoyage, de l'expérience client et du suivi des actifs de l'entreprise. L'IA apprend les modèles d'activité pour rationaliser la gestion des installations ou les processus commerciaux et fournit des alertes d'anomalie en temps réel, des prévisions et des analyses de données riches.

Site Web : zensors.com

