Yup for Schools

Yup est votre assistant d'enseignement de mathématiques virtuel et à la demande Le système d'aide à l'apprentissage des mathématiques de Yup étend la portée des enseignants en donnant à chacun de vos élèves un accès 24h/24 et 7j/7 à un tutorat personnalisé en mathématiques et en vous donnant un contrôle total sur la manière dont ces tuteurs complètent votre enseignement ainsi que sur les données d'apprentissage qui en résultent. Tout comme un assistant pédagogique, Yup vise à vous faciliter la vie, à alléger votre charge de travail et, à terme, à réduire l'épuisement professionnel.

Site Web : yup.com

