Worldvectorlogo possède la plus grande collection de vecteurs de logos SVG. Tous les logos fonctionnent avec EPS, AI, PSD et Adobe PDF. Pas de compte et téléchargements illimités gratuitement.

Site Web : worldvectorlogo.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Worldvectorlogo. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.