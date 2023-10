WorkFlowy est un simple outil de présentation Web créé par Mike Turitzin et Jesse Patel lors d'un camp de démarrage Y Combinator. L’idée de Workflowy est née de l’expérience professionnelle antérieure de Patel en gestion de projet et de sa frustration face au manque d’outils utiles. La fonctionnalité centrale de l’application est une liste imbriquée basée sur du texte. Écrivant dans The Guardian, la romancière Emma Donoghue a noté que cet aspect du logiciel lui permet de capturer et d'organiser des « idées parasites ». L'application fonctionne sur un modèle commercial freemium et son interface simple, semblable à une liste, a été décrite comme « épurée ». ". par PC World en 2013 et « d'une élégance minimaliste » par The Atlantic en 2016. Depuis son lancement, Workflowy a développé ce que Geek Wire décrit comme « une suite de type culte ».

Site Web : workflowy.com

