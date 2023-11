Workast est la meilleure plateforme de gestion de projet pour les équipes Slack. Workast aide les équipes à gérer facilement les projets, les tâches, les événements, les clients et les tâches. Utilisez votre compte Slack pour vous inscrire en moins d'une minute et suivre votre travail dans Slack et Workast, en créant rapidement des tâches et en voyant ce qui doit être fait là où vous aimez travailler.

Site Web : workast.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Workast. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.