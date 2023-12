Welcome to the Jungle

Gérez et passez facilement d'un compte à l'autre et d'une application à l'autre sans changer de navigateur.

Le kit de bienvenue est un ATS, ou système de suivi des candidats. Utilisant un modèle SaaS, il aide les recruteurs à gérer le flux de travail de leurs candidats, leur processus de recrutement et leur carrière.

Site Web : welcometothejungle.com

