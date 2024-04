WebPurify permet aux communautés de donner le meilleur d'elles-mêmes grâce à des solutions hybrides évolutives d'IA et de modération de contenu humain pour les plus grandes marques mondiales. Garantir des expériences utilisateur positives à des millions de clients, des places de marché au métaverse, avec un contenu multimédia filtré de manière transparente selon les spécifications de n'importe quelle marque. WebPurify fournit des services de modération et de révision de contenu en utilisant à la fois des équipes de modérateurs de contenu humains et des solutions d'IA. En combinant les outils d'IA de WebPurify avec des équipes en direct, WebPurify est en mesure d'offrir aux marques la modération de contenu la plus précise disponible : 24 heures sur 24, sept jours sur sept. Quels que soient les besoins de votre entreprise, nous avons une solution pour vous. Les services hybrides évolutifs d'IA et de modération de contenu humain de WebPurify comprennent : * Filtrage des grossièretés et modération du texte * Modération des images * Examen et modération vidéo, annotation, mots-clés, catégorisation, marquage, conformité des licences * Modération VR * Application des normes de la communauté en ligne et des conditions d'utilisation Les solutions de modération de contenu de WebPurify aident les marques à respecter toutes les normes réglementaires et peuvent gérer les besoins complexes de plusieurs plates-formes avec une précision inégalée sur le marché. WebPurify modère chaque jour 3,5 millions de soumissions de textes, un demi-million d'images et des milliers de vidéos. La mission de WebPurify est de fournir aux marques un moyen transparent, évolutif et fiable de protéger l'expérience de leurs clients sur toutes les plateformes numériques.

Site Web : webpurify.com

