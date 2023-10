Dites-nous ce que vous pensez! Chez Studio7, nous voulons entendre notre public - non seulement sur nos programmes, mais aussi sur vos réflexions sur les informations que nous diffusons. Alors dites-nous ce que vous en pensez aujourd'hui ! Studio 7 fournit au Zimbabwe des informations radiophoniques objectives et équilibrées depuis 2003. Il diffuse des reportages d'actualité sur la politique zimbabwéenne, l'économie, la santé, la société, les sports et la meilleure musique zimbabwéenne.

Site Web : voashona.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à VOA Shona. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.