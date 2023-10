La section kurde de Voice of America prépare des reportages et des informations mondiales. Grâce à des accords avec de grandes agences internationales telles que Reuters, Associated Press et France Press, il suit et diffuse les dernières nouvelles du monde entier à ses lecteurs et abonnés. La section kurde met en lumière les événements mondiaux et les interprète à travers une communication avec des experts, des militants, des politiciens et des commentateurs.

