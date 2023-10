VOA Bahasa Indonesia

Source des dernières nouvelles américaines, indonésiennes et mondiales exactes et fiables. VOA Indonésie présente des informations équilibrées et approfondies provenant de sources fiables et est présentée à travers des articles, des vidéos intéressantes et des émissions de radio. Découvrez également les histoires inspirantes de la diaspora indonésienne en Amérique et dans le monde.

Site Web : voaindonesia.com

