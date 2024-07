Viso Suite est une plate-forme de vision par ordinateur tout-en-un qui permet aux utilisateurs de créer, déployer et faire évoluer des applications sans code. La plateforme fournit une interface de programmation visuelle intuitive et des modules prédéfinis pour simplifier le processus de développement. Avec Viso Suite, les utilisateurs peuvent collecter des données pour l'annotation de vision par ordinateur grâce à des capacités de collecte automatisées, garantissant des données de formation de haute qualité tout en maintenant le contrôle et la sécurité. La plateforme permet également aux utilisateurs d'annoter des données d'images et de vidéos à l'aide d'une gamme d'outils d'étiquetage automatisés et semi-automatisés, facilitant ainsi la collaboration entre les équipes et améliorant la qualité des ensembles de données. Viso Suite prend en charge l'ensemble du cycle de vie des applications de vision par ordinateur, de la collecte de données à la formation et au développement de modèles, en passant par le déploiement, l'exploitation et la maintenance. Les utilisateurs peuvent visualiser et surveiller les performances de leurs applications via des tableaux de bord de surveillance et personnaliser les fonctionnalités à l'aide de blocs de construction et de modélisateurs de flux. La plate-forme offre des fonctionnalités telles que le stockage d'objets, la gestion des appareils, la maintenance à distance et des outils de sécurité pour garantir des opérations efficaces et une IA préservant la confidentialité. Viso Suite s'adresse à divers secteurs, notamment les transports, l'agriculture, la technologie, les soins de santé, les villes intelligentes, la vente au détail et fabrication. Les principales entreprises Fortune Global font confiance à Viso Suite pour ses fonctionnalités avancées et sa capacité à accélérer le développement, le déploiement et la mise à l'échelle des applications de vision par ordinateur. Dans l'ensemble, Viso Suite est une plate-forme complète et conviviale qui permet aux utilisateurs d'exploiter la puissance de la vision par ordinateur sans avoir besoin d'une expertise en codage, ce qui en fait un outil précieux pour les entreprises cherchant à tirer parti de la technologie de l'IA.

Site Web : viso.ai

