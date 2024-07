Gérez et passez facilement d'un compte à l'autre et d'une application à l'autre sans changer de navigateur.

Valon (Valon Mortgage) a pour mission de responsabiliser chaque propriétaire. Nous pensons que le parcours vers l’accession à la propriété commence lorsque vous recevez vos clés, mais dure bien au-delà. Nous créons un monde où l’accession à la propriété s’accompagne de facilité, de sécurité et de savoir-faire financier. Fondée en 2019, Valon compte plus de 200 employés et traite déjà plus de 5 milliards de dollars de prêts hypothécaires. Notre objectif ultime est de devenir la plateforme de bien-être financier pour tous et d'éliminer le stress lié à la gestion de vos finances.

Site Web : valon.com

