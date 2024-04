Ubiquitous ouvre la voie au marketing d'influence pour les plus grandes marques du monde, en mettant l'accent sur TikTok. Nous sommes une solution à service complet construite avec une infrastructure de données mature qui utilise l'analyse prédictive et l'apprentissage automatique pour optimiser la stratégie de marketing d'influence en plus de notre équipe de stratégie et d'exécution de classe mondiale. Que vous vous concentriez sur la notoriété de la marque, sur l'amélioration de votre présence sociale grâce à la création de contenu organique dirigé par des créateurs ou sur le développement d'une stratégie de croissance directe, nous avons ce qu'il vous faut. Nous avons travaillé avec des marques et des agences de marketing de toutes tailles, notamment Lyft, Disney, American Eagle, Netflix, FabFitFun et plus de 200 autres. Nous pensons que les marques ont besoin de plus qu'un simple logiciel en libre-service pour utiliser efficacement le secteur marketing à la croissance la plus rapide. C'est pourquoi nous faisons appel à d'incroyables spécialistes du marketing superposés à l'infrastructure de données la plus mature du secteur pour résoudre tout défi de marketing d'influence.

Catégories :

Site Web : ubiquitousinfluence.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Ubiquitous. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.