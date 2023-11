Sur Týmuj, toutes les informations seront clairement regroupées au même endroit. Dates des entraînements et des matchs, liste des joueurs et de leur présence. Grâce aux actualités et au tableau d'affichage, tout le monde sera au courant de l'actualité de l'équipe. Vous pouvez créer n'importe quel nombre d'équipes et inviter autant de joueurs que nécessaire.

Site Web : tymuj.cz

