Tuskr est un logiciel moderne de gestion de tests basé sur le cloud offrant une gamme de fonctionnalités pour améliorer vos processus de test. Rédigez des cas de test expressifs avec du texte enrichi, des tableaux et des captures d'écran. Réalisez des exécutions de tests flexibles en utilisant tout ou un sous-ensemble de vos cas de test. Intégrez-vous de manière transparente à vos systèmes de chat et de suivi des problèmes. Profitez de fonctionnalités de niveau entreprise telles que la corbeille, la piste d'audit, l'authentification à deux facteurs et l'authentification unique pour une sécurité renforcée. Tuskr génère des rapports de test détaillés et des mesures pertinentes, offrant une meilleure visibilité et permettant des décisions basées sur les données. Nous proposons un forfait gratuit généreux et des options de tarification flexibles adaptées aux petites équipes comme aux grandes entreprises. Commencez par notre essai gratuit de 30 jours, comprenant des exemples de données, pour une évaluation rapide et facile. Notre équipe de support client dédiée garantit une expérience client rafraîchissante, engagée à résoudre vos problèmes. Découvrez l'efficacité et la commodité de Tuskr pour une gestion rationalisée des tests. Inscrivez-vous dès aujourd'hui pour votre essai gratuit et révolutionnez vos processus de test.

Site Web : tuskr.app

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Tuskr. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.