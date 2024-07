TransLinguist est une plateforme avancée qui permet une communication multilingue à distance et hybride pour une diversité d'événements, notamment des webinaires, des conférences, des formations, des assemblées publiques et des ateliers. Il se distingue principalement par ses capacités de traduction multilingue en temps réel, ce qui en fait un outil idéal pour les entreprises qui s'efforcent d'atteindre une portée et une inclusivité mondiales. TransLinguist propose une interprétation vidéo à distance, des sous-titres et sous-titres en direct, une interprétation en langue des signes et son IA vocale TransLinguist développée en interne, entre autres solutions complètes. La plateforme propose également un large éventail de services linguistiques comprenant la traduction, la transcréation, la transcription, le sous-titrage et le sous-titrage, l'édition et la relecture, ainsi que la post-édition de traduction automatique, la voix off, la localisation de sites Web et d'applications, etc. TransLinguist s'adresse à une variété d'industries telles que le gouvernement/ONG, la finance, les voyages et l'hôtellerie, l'apprentissage et l'éducation en ligne, l'ingénierie et l'informatique, et bien plus encore. La plateforme met l’accent sur la sécurité des données, promettant un environnement sûr à ses utilisateurs. Les utilisateurs ont signalé une augmentation de l'engagement du public et des économies de coûts notables après le passage à TransLinguist. Dans l'ensemble, TransLinguist cherche à surmonter les barrières linguistiques de manière conviviale, ouvrant ainsi la voie à une communication mondiale efficace.

Site Web : translinguist.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à TransLinguist. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.