Le principal journal caribéen au Canada desservant les régions d'Ajax, Pickering, Scarborough, Vaughan, North York, Rexdale, Malton, Brampton, Mississauga, Hamilton et Kitchener. Le Toronto Caribbean Newspaper est un journal axé sur la positivité au sein et autour de la communauté caribéenne. Notre objectif est de construire, d'autonomiser et d'aider la communauté à prospérer !

Site Web : torontocaribbean.com

