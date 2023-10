Toggl Track (anciennement Toggl) est une application de suivi du temps exploitée par Toggl OÜ, dont le siège est à Tallinn, en Estonie, qui propose des services de suivi du temps et de reporting en ligne via son site Web ainsi que des applications mobiles et de bureau. Toggl Track suit les blocs de temps éventuellement étiquetés avec une tâche, un projet et des balises. Le temps peut être suivi via un bouton marche/arrêt, une saisie manuelle ou en faisant glisser et redimensionner des blocs de temps dans une vue de calendrier. Avec l'extension de navigateur, Toggl Track dispose d'intégrations de suivi du temps avec plus de 100 sites Web.

Site Web : toggl.com

