Faire les courses, faire de l'exercice, donner le bain à votre animal... Vous l'écrivez encore grossièrement sur votre bloc-notes ? Rendez votre journée parfaite avec l'application Todo Mate, facile à utiliser et jolie. Changer simplement votre organisateur de tâches changera votre quotidien plus facilement ! - Gérer les tâches à effectuer - Définir des rappels - Synchronisation automatique sur les widgets, les montres, les iPad et le Web - Tous les appareils prennent en charge le mode sombre - Backlog est là pour vous aider à rédiger des éléments sans dates - Pour les éléments que vous n'avez pas pu terminer aujourd'hui, vous pouvez simplement les remettre à plus tard

Site Web : todomate.net

