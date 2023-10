天猫超市-理想生活上天猫 Tmall Supermarket (chaoshi.tmall.com) est un supermarché en ligne créé par le groupe Alibaba. Le supermarché Tmall fournit toutes les nécessités en matière d'aliments importés, d'aliments et de boissons, d'aliments non essentiels à base de céréales et d'huile, de soins de beauté, d'articles ménagers, de produits d'entretien ménager, de fournitures pour mères et enfants, etc. pour la majorité des consommateurs d'achats en ligne, et la qualité de les produits sont garantis à 100%.

Site Web : chaoshi.tmall.com

