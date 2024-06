The Spoon fournit des analyses et des rapports quotidiens sur la révolution de la technologie alimentaire. Nous discutons avec les innovateurs, les perturbateurs et les créateurs qui contribuent à réinventer l'alimentation, la cuisine et la cuisine et vous présentons ces conversations sous forme d'entretiens, d'analyses approfondies, de podcasts et de vidéos. The Spoon est un site partenaire du Smart Kitchen Summit, le principal sommet exécutif qui rassemble des dirigeants des secteurs de l'alimentation, de l'électroménager, de la vente au détail et de la cuisine pour planifier ensemble l'avenir.

Site Web : thespoon.tech

