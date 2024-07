The Infinite Conversation est un outil d'IA qui crée un dialogue sans fin entre Werner Herzog et Slavoj iek à l'aide de technologies d'apprentissage automatique. Il génère de manière autonome une conversation, simulant une discussion intellectuelle entre ces deux personnages. Au lieu de refléter les opinions réelles de chacun, le contenu est entièrement synthétisé par l’IA. Cet outil combine divertissement et technologie en recréant les modèles de discours distinctifs et les inclinations philosophiques des deux penseurs, offrant aux utilisateurs une expérience immersive et unique. Les utilisateurs peuvent écouter la conversation via un lecteur intégré à la plateforme, qui leur permet de jouer, de mettre en pause et de naviguer dans la discussion. Le but de l'outil est d'illustrer les capacités de l'IA à générer une parole et une pensée de type humain, et ne vise pas à contribuer ou à influencer des concepts ou des idées du monde réel. Il offre avant tout une opportunité engageante de profiter des « hallucinations » d'une machine recréant des dialogues basés sur des écoles de pensée discrètes et divergentes.

Site Web : infiniteconversation.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à The Infinite Conversation. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.