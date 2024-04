Le Cirqle est une plateforme de marketing d'influence de pointe permettant aux annonceurs de mener des campagnes de création de bout en bout. La plateforme donne accès à 1 million de créateurs soutenus par des campagnes sociales payantes sur Meta, Instagram et TikTok pour augmenter le RoAS, la portée, l'engagement et réduire le coût d'acquisition client. La plate-forme logicielle de Cirqle rationalise le travail d'influence de haute qualité soutenu par une équipe de stratèges créatifs. Le travail va de l'activation facile des influenceurs pour la notoriété de la marque et les ventes, à l'approbation/mise à l'échelle transparente du contenu pour alimenter les canaux de marque, ou au test rapide de nouveaux emplacements (publicitaires) pour dynamiser la croissance. Les clients constatent une réduction moyenne de 30 à 50 % des coûts globaux de production et d'acquisition tout en augmentant le RoAS et les performances jusqu'à 10 fois lorsqu'ils s'associent à The Cirqle pour le contenu produit par les créateurs par rapport à leurs propres publicités (BAU) et aux méthodes de production de contenu existantes.

Site Web : thecirqle.com

