Gérez facilement votre main-d’œuvre flexible à partir d’un seul système. En plus de permettre à vos collaborateurs de gérer leurs quarts de travail et d'en réserver de nouveaux, vos managers et administrateurs peuvent également faire de même. Dans le confort de leur foyer ou dans le bus, ils peuvent planifier de nouveaux quarts de travail, gérer les réservations, confirmer les nouveaux travailleurs et approuver les feuilles de temps.

Site Web : temployer.co

