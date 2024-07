Gérez et passez facilement d'un compte à l'autre et d'une application à l'autre sans changer de navigateur.

Targum Video est un service de traduction vidéo ultra-rapide basé sur l'IA. Il permet aux utilisateurs de traduire facilement des vidéos dans plusieurs langues en quelques secondes. L'utilisation du service implique de télécharger un fichier vidéo ou de fournir un lien vers la vidéo. Après quoi, le service détecte automatiquement la langue, transcrit et traduit la vidéo et fournit un hébergeur à l'utilisateur. Le service propose également des vidéos tendances sur sa page d'accueil et fournit une plate-forme de partage de vidéos sur différentes plateformes de médias sociaux. De plus, les utilisateurs peuvent s'inscrire pour un accès bêta pour accéder à des fonctionnalités supplémentaires. Targum Video est un outil fiable et efficace pour traduire des vidéos rapidement et avec précision.

Site Web : targum.video

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Targum Video. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.