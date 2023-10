Talkspace est le moyen le plus pratique et le plus abordable d’améliorer votre santé mentale. Soyez mis en relation avec un thérapeute agréé dans votre état dans le confort de votre appareil et envoyez un message par texte, audio et vidéo. Notre service d'abonnement fournit des soins de santé mentale de haute qualité à toute personne âgée de 13 ans et plus et a déjà été utilisé par plus d'un million de personnes. Découvrez ce qu’ils ont à dire sur love.talkspace.com.

Site Web : talkspace.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Talkspace. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.