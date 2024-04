Logiciel d'intelligence comportementale des visiteurs - Applications les plus populaires Les plus populaires Récemment ajouté

Un logiciel d'intelligence comportementale des visiteurs observe les actions de chaque visiteur dans un espace physique à l'aide de diverses sources de données telles que le Wi-Fi invité, les compteurs de personnes ou les caméras, traçant ainsi les emplacements individuels. Cela permet aux sites physiques d'obtenir des informations plus approfondies sur les interactions, les expériences et les motivations des visiteurs, mettant ainsi en lumière leurs parcours clients et leur comportement global. Ces solutions peuvent également s'intégrer aux médias sociaux, aux plateformes de données clients et à d'autres sources externes telles que les applications météorologiques pour offrir une compréhension complète de l'expérience des visiteurs. Une fois liés à ces flux de données, les logiciels d’intelligence comportementale des visiteurs fournissent aux établissements physiques des informations similaires à celles que les plateformes de commerce électronique tirent de la surveillance des visiteurs de sites Web. Ces outils présentent des tableaux de bord analytiques pour discerner la fréquence des visites par individu, les détails démographiques et les modèles de fréquentation, facilitant ainsi l'optimisation de l'aménagement des sites et la compréhension des facteurs qui influencent le comportement des visiteurs. Le tableau de bord peut comporter des cartes thermiques illustrant les concentrations de visiteurs et la possibilité de segmenter des tableaux et des graphiques en fonction de critères démographiques spécifiques.