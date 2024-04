Kits de développement de logiciels de réalité virtuelle (VR) - Applications les plus populaires

Les kits de développement de logiciels de réalité virtuelle, communément appelés SDK VR, fournissent les ressources essentielles pour créer, construire et évaluer des rencontres VR. Servant de pierre angulaire, ces SDK facilitent la création de diverses expériences VR allant des applications mobiles aux efforts de marketing immersifs et aux simulations de formation. Les fonctionnalités clés englobent des tâches telles que l'intégration, la réplication et la relocalisation d'entités 3D dans l'environnement virtuel. De plus, ces utilitaires étendent l'accessibilité aux personnes sans expertise en programmation, car de nombreuses plates-formes intègrent des fonctionnalités de glisser-déposer pour des expériences personnalisées. Parfois, la personnalisation est réalisable via une interface de programmation d'application (API). Bien qu'ils soient généralement adaptés à des frameworks et à du matériel particuliers, certains SDK offrent une compatibilité sur plusieurs systèmes. Il convient de noter que même si certains SDK VR offrent des capacités de création de réalité augmentée (AR), ils sont distincts des SDK AR, qui sont spécifiquement conçus pour faciliter le développement et les tests d'applications AR.