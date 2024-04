Marchés de réalité virtuelle (VR) - Applications les plus populaires Les plus populaires Récemment ajouté

Les marchés de réalité virtuelle (VR) servent de plateformes en ligne accessibles sur lesquelles les utilisateurs peuvent explorer, partager, découvrir et acheter du contenu VR, en particulier des jeux mobiles. Ils offrent également aux développeurs un espace pour créer et présenter leurs créations VR, formant ainsi l’épine dorsale des expériences VR globales. Ces marchés offrent aux développeurs une scène pour exposer leur travail et offrent aux utilisateurs les outils nécessaires pour cultiver et enrichir les environnements VR. Les développeurs utilisent ces ressources comme base pour créer des expériences VR adaptées aux jeux ou aux applications mobiles. Bien qu'elles soient généralement conçues pour des systèmes d'exploitation et du matériel spécifiques, certaines plates-formes facilitent l'intégration de différentes marques de visiocasques (HMD) et de contrôleurs, permettant aux utilisateurs de personnaliser leurs expériences VR. Ces marchés trouvent leur utilité dans un large éventail d’industries, notamment le développement de jeux et la réalisation de films. De plus, les joueurs ont la possibilité de se procurer des jeux VR entièrement développés directement à partir de ces plateformes.