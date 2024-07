Logiciel de transcription - Applications les plus populaires

Logiciel d'expériences Web et de contenu basé sur un compte

Le logiciel de transcription convertit automatiquement l'audio des interviews, des conversations, des dictées, des séquences vidéo, etc. en texte. Ces outils exploitent des technologies telles que le traitement du langage naturel (NLP) et l'apprentissage automatique pour la transcription, certains utilisant un modèle Human-in-the-loop (HITL) pour améliorer la précision. Contrairement aux logiciels de reconnaissance vocale, qui fournissent des API ou des services Web à intégrer dans des sites Web ou d'autres applications, les logiciels de transcription offrent une plate-forme autonome et conviviale pour la conversion parole-texte (STT). Les utilisateurs peuvent télécharger des fichiers audio sur ces plateformes pour les transcrire ou dicter un discours directement dans le logiciel. Certains outils prennent également en charge la transcription en direct des séquences vidéo. Des fonctionnalités supplémentaires peuvent inclure l'intégration d'API, l'édition collaborative et des rapports analytiques sur les performances et l'exactitude de la transcription.