Entreprises de formation et de développement - Applications les plus populaires

Les entreprises spécialisées dans la formation et le développement proposent une solution externalisée pour la formation des salariés. Ils exécutent des stratégies de développement et organisent des sessions de formation, sur site ou virtuellement. Leurs services couvrent un large éventail, y compris les affaires générales, la conformité, les compétences générales et les connaissances spécifiques au secteur. Certains proposent également des formations informelles axées sur des domaines tels que la constitution d’équipes. Les entreprises s'associent à ces fournisseurs pour améliorer les compétences des employés et augmenter la productivité. En règle générale, les services des ressources humaines collaborent étroitement avec les services de formation et de développement pour planifier tous les efforts de formation. De plus, certaines entreprises optent pour un logiciel de formation eLearning pour compléter les programmes existants ou comme alternative à l'externalisation.