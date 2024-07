Logiciel de gestion des abonnements - Applications les plus populaires Les plus populaires Récemment ajouté

Le logiciel de gestion des abonnements aide les entreprises à suivre toutes les activités liées à la vente de produits par abonnement. Bien que le logiciel en tant que service (SaaS) reste le modèle d'abonnement le plus répandu, un nombre croissant d'entreprises proposent des produits numériques et même physiques via des modèles d'abonnement. Ce logiciel est polyvalent et profite à différents départements d'une entreprise par abonnement, notamment les ventes, le marketing et la comptabilité. Les produits de cette catégorie sont disponibles sous forme de suites logicielles ou de solutions autonomes. Les suites combinent plusieurs fonctionnalités, telles que des logiciels de facturation d'abonnement et de gestion des revenus, en un seul package. En revanche, un logiciel autonome offre des fonctionnalités complètes pour la gestion des abonnements au sein d’un seul système intégré. De plus, le logiciel de gestion des abonnements peut s'intégrer à d'autres systèmes tels que les plateformes de commerce électronique, les passerelles de paiement et les logiciels de comptabilité.