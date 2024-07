Logiciel d'expériences Web et de contenu basé sur un compte

Photo et vidéo

Musique et audio

Santé et bien-être

Graphisme et design

Nourriture et boissons

Logiciel d'analyse statistique - Applications les plus populaires Les plus populaires Récemment ajouté

Les produits logiciels d'analyse statistique sont des applications spécialisées conçues pour permettre aux utilisateurs de mener des analyses statistiques complexes. Ces offres logicielles sont équipées d'outils facilitant l'organisation, l'interprétation et la présentation d'ensembles de données désignés. En règle générale, ils fusionnent des fonctionnalités de gestion de données avec des fonctionnalités expressément conçues pour l’analyse statistique. La gamme de fonctionnalités d'analyse statistique englobe la prise en charge de méthodologies telles que l'analyse de régression, l'analyse prédictive et la modélisation statistique, entre autres. Principalement utilisés par les data scientists et les mathématiciens, les outils logiciels d'analyse statistique peuvent également intégrer des fonctionnalités spécifiques à l'industrie. Ces fonctionnalités sur mesure peuvent s'adresser à la recherche scientifique, à la modélisation des coûts ou aux sciences de la santé, tandis que d'autres sont suffisamment polyvalentes pour entreprendre diverses analyses statistiques dans différents secteurs ou applications.