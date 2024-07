Passerelles de paiement - Applications les plus populaires Les plus populaires Récemment ajouté

Les passerelles de paiement rationalisent le processus de transaction de paiement entre les acheteurs et les commerçants, en transmettant en toute sécurité les détails des transactions aux banques. Les entreprises de commerce électronique s'appuient sur des passerelles de paiement pour garantir un transfert sécurisé des informations de paiement des clients vers les commerçants et les processeurs de paiement. Les responsables du commerce électronique utilisent ce logiciel pour accepter les paiements sur plusieurs canaux, tandis que les professionnels de la finance l'utilisent pour suivre les performances des paiements. Il est important de distinguer les passerelles de paiement des logiciels de traitement des paiements, conçus pour les transactions interentreprises (B2B). Les passerelles de paiement s'intègrent aux plateformes de commerce électronique, aux logiciels de panier d'achat et aux logiciels de gestion des abonnements pour faciliter les paiements des biens et services vendus via ces systèmes.