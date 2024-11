Logiciel à but non lucratif basé sur l'admission

Logiciel de délocalisation - Applications les plus populaires Les plus populaires Récemment ajouté

Le logiciel d'offboarding rationalise le processus de départ et de licenciement des employés en simplifiant les tâches administratives. Il permet de gérer plus efficacement la transition des employés qui partent en réduisant la paperasse et en centralisant le processus de départ dans une interface unique. Le logiciel automatise diverses tâches administratives, telles que la génération de documents de congé personnalisés, la création de documents de sortie et l'émission de lettres de référence. De plus, cela contribue à maintenir la marque et la réputation d’une entreprise lors des départs d’employés. Souvent intégré à un système de gestion des ressources humaines plus large, le logiciel d'offboarding complète d'autres fonctions telles que le recrutement, l'intégration et les entretiens de sortie.