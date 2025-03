Logiciel d'analyse des journaux - Applications les plus populaires - États-Unis

Logz.io

Logz.io aide les entreprises cloud-native à surveiller et à sécuriser leur environnement. La plateforme Logz.io Open 360TM transforme l'observabilité d'un fardeau coûteux et de faible valeur en un outil rentable et de grande valeur permettant de meilleurs résultats commerciaux en combinant et en étendant des fonctionnalités Open Source familières, puissantes et pertinentes à travers les journaux, les métriques et Traces – complétées par une surveillance de la sécurité sous la forme d'un SIEM basé sur le cloud. Désormais, les développeurs et les ingénieurs peuvent utiliser une pile d'observabilité de bout en bout, native du cloud, construite sur un Open Source évolutif et facile à utiliser à l'aide d'une interface utilisateur unique et d'un agent unifié, à un coût abordable pour tous. Bénéficiez d'un dépannage proactif, d'une livraison de produits plus rapide et d'une plate-forme d'observabilité SaaS entièrement prise en charge, tout en augmentant l'efficacité en termes de délais et de coûts.