Logiciel intranet pour les employés - Applications les plus populaires - Tunisie

Sociabble

sociabble.com

Sociabble fournit des solutions d'entreprise haut de gamme et d'abord mobiles pour la communication interne, le plaidoyer des employés et l'engagement des employés. En tant que logiciel en tant que service (SaaS), la plate-forme regroupe le contenu provenant des canaux officiels de l'entreprise (réseaux sociaux, sites Web de l'entreprise, etc.) et des plateformes de conservation, ainsi que le contenu suggéré par les utilisateurs de la plate-forme (UGC) et les administrateurs. Le contenu est personnalisé et organisé en canaux thématiques et peut être consulté sur les appareils mobiles, les ordinateurs de bureau, les intranets, les réseaux sociaux d'entreprise et les écrans d'affichage. Le contenu autorisé peut être partagé en un clic pour les profils de médias sociaux de l'utilisateur. Au-delà de la consommation de contenu, les employés peuvent également s'engager avec des quiz et des enquêtes intégrés. Les fonctionnalités incluent: * Notifications pour les nouveaux contenus et les nouvelles de l'entreprise interne * Partage en un clic avec toutes vos plateformes de médias sociaux préférées * Contenu interne «Like» et «Commentaire» Fonctionnalités * Créez vos propres messages et contenu * Participez et consultez les derniers défis et prix * Accessibilité des leaders pour voir comment vous et vos collègues classez * Créer et répondre aux quiz et aux sondages Sociabble utilise l'activation, les récompenses et la reconnaissance des utilisateurs à différents niveaux de l'expérience utilisateur pour maximiser l'engagement. Sa plate-forme unique de communication et de plaidoyer des employés rend les communications faciles, rapides et engageantes. Les employés sont mieux informés des nouvelles de l'entreprise, des mises à jour et de leur lieu de travail, ce qui conduit à une main-d'œuvre plus engagée et plus influente. Les entreprises peuvent étendre l’utilisation de Sociabble à leurs partenaires, influenceurs externes ou fans de marque. Lancé en 2014 par une équipe d'entrepreneurs expérimentés dans la technologie de gestion des actifs numériques, les médias sociaux et le marketing de contenu, Sociabble est actuellement utilisé dans plus de 80 pays et a acquis certains des clients les plus prestigieux du monde, notamment Microsoft, BNP Paribas, L'Oréal et pwc. Basée à Paris, en France, Sociabble a également des opérations à New York, à Londres et à Mumbai.