Logiciel de marketing de contenu - Applications les plus populaires - Pologne

Creatosaurus

Creatosaurus est une plateforme de création et de marketing tout-en-un conçue pour rationaliser le flux de travail et permettre des stratégies marketing évolutives pour les équipes marketing. Il offre un ensemble complet de fonctionnalités allant de la conservation et de la collaboration à la création, la distribution, l'analyse et les applications. L'une des caractéristiques notables de Creatosaurus est son rédacteur de contenu IA, qui permet aux utilisateurs de générer des copies marketing à grande échelle en quelques minutes. Il fournit également un éditeur de conception facile à utiliser pour créer de superbes graphiques, avec une fonctionnalité glisser-déposer et un accès à des images et des modèles gratuits. La plateforme comprend un gestionnaire de hashtag qui aide les utilisateurs à trouver et à gérer des hashtags pour optimiser leur flux de travail sur les réseaux sociaux, ainsi qu'un outil de recherche de devis qui permet aux utilisateurs de rechercher et d'enregistrer des devis pour une utilisation ultérieure. Il offre également la possibilité de programmer des publications sur les réseaux sociaux sur différentes plateformes. Creatosaurus est conçu pour les entreprises disposant d'équipes distribuées et de créatifs internationaux, offrant un espace de travail centralisé aux créateurs et aux spécialistes du marketing. Il vise à combiner productivité et créativité en offrant une gamme d'outils et de fonctionnalités en un seul endroit, permettant une collaboration efficace et améliorant le processus global de narration. La plate-forme est prise en charge par des intégrations approfondies avec d'autres applications populaires, permettant aux utilisateurs de connecter leurs outils préférés et de rester maîtres de leur travail. Il est conçu pour être convivial, offrant une expérience transparente et simple à chaque membre de l’équipe. Creatosaurus est utilisé par les influenceurs, les créateurs, les éditeurs, les startups et les marques du monde entier comme un outil puissant dans leurs stratégies marketing. Son objectif est de fournir une solution complète pour tous les besoins créatifs et marketing, permettant aux utilisateurs de se concentrer sur la narration d'histoires percutantes pendant que la plateforme s'occupe de tout le reste.