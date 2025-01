Logiciel de marketing de contenu - Applications les plus populaires - Pakistan

Shorthand

Shorthand est la première plateforme de création de contenu numérique immersif pour le Web. L'éditeur simple de Shorthand permet à quiconque de créer, d'éditer et de publier des expériences de lecture époustouflantes en quelques minutes – aucune compétence en code ou en conception Web n'est requise. Désormais, les équipes médias, marketing et communications peuvent créer du contenu immersif à grande échelle, favorisant ainsi un engagement plus profond du public, de meilleurs indicateurs et de meilleurs résultats pour leur marque. Shorthand permet aux utilisateurs de collaborer facilement. En rassemblant votre équipe dans un espace de travail Shorthand, vous pouvez améliorer la collaboration sur le contenu et expédier plus rapidement. Plusieurs utilisateurs peuvent travailler ensemble de manière transparente sur un élément de contenu sans aucune interruption. De plus, les thèmes personnalisés signifient que tout le contenu publié reste fidèle à la marque. Et grâce à des options de publication flexibles, les utilisateurs peuvent publier leur contenu Shorthand presque n'importe où : via AWS, leur CMS, l'hébergement Shorthand ou l'intégration directement sur leur site Web. Nous sommes fiers de dire que nos clients, notamment la BBC, Salesforce, l'Unicef, l'Université de Cambridge et Manchester City, publient certains des contenus les plus cinématographiques et les plus attrayants du Web. Cela inclut tout, des magazines numériques et fonctionnalités longues aux communications internes, histoires de marque, blogs — même une salle d'évasion virtuelle ! Shorthand offre un retour sur investissement substantiel, les clients bénéficiant constamment d'améliorations radicales de leurs indicateurs d'engagement. Shorthand a été créée à Brisbane, en Australie et est désormais une entreprise véritablement mondiale. Nous sommes un groupe de geeks dotés d’art et de cœur, dédiés à aider les équipes de contenu à créer le contenu numérique le plus impressionnant et le plus percutant au monde.