Magasin d'applications pour les applications Web Trouvez les bons logiciels et services.

Rechercher

✨ WebCatalog Desktop ✨ Transformez les sites Web en applications de bureau avec WebCatalog Desktop et accédez à une multitude d'applications exclusives sur Mac, Windows. Utilisez les espaces pour organiser les applications, basculez facilement entre plusieurs comptes et augmentez votre productivité comme jamais auparavant. Télécharger WebCatalog Desktop En savoir plus

Les plus populaires Récemment ajouté Logiciel de gestion de la posture de sécurité dans le cloud (CSPM) - Applications les plus populaires

La gestion de la posture de sécurité du cloud (CSPM) est un segment en croissance rapide dans le domaine de la gestion des vulnérabilités et de la conformité en matière de sécurité, spécialement conçu pour protéger les environnements informatiques hybrides modernes et complexes. Les outils CSPM surveillent en permanence les applications, services, conteneurs et infrastructures cloud, identifiant et corrigeant les erreurs de configuration ou les politiques mal appliquées. Ces solutions incluent souvent des fonctionnalités de remédiation automatisées qui s'activent lorsque des anomalies ou des erreurs de configuration sont détectées, sur la base de règles établies par l'administrateur. Les organisations s'appuient sur ces outils car cartographier et visualiser de manière cohérente tous les éléments d'un environnement cloud complexe est extrêmement difficile. Alors que de nouveaux outils basés sur l'IA ont été développés pour automatiser la gestion des identités, des réseaux et des infrastructures, le logiciel CSPM se démarque en offrant une surveillance et une visibilité continues sur la posture de sécurité d'une entreprise, associées à une détection et une résolution automatisées des problèmes lorsqu'ils surviennent dans divers domaines. environnements informatiques.