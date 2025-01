Logiciel de gestion de catalogue - Applications les plus populaires - Polynésie française

STEL Order

STEL Solutions est un fournisseur de solutions logicielles pour le secteur des services sur le terrain et à domicile, avec plus de 10 ans d'expérience. Basée dans le sud de l'Espagne, son produit principal est STEL Order, qui aide plus de 5 000 clients dans plus de 100 pays à rationaliser leurs activités et à simplifier leur vie au quotidien. STEL Order est un logiciel complet de gestion des services sur le terrain qui offre une approche entièrement intégrée de la gestion des entreprises de services à domicile. Il élimine le besoin de plusieurs solutions logicielles pour différents aspects des opérations et de la gestion. STEL Order fournit un emplacement unique pour organiser les tâches, les bons de travail, la planification, l'expédition, la facturation, le suivi des dépenses, les fonctions comptables et bien plus encore. Sa plateforme unifiée est capable de fournir des informations en temps réel à tous les utilisateurs avec un accès simultané sur plusieurs plateformes et emplacements, même hors ligne. Lorsque les travailleurs sur le terrain utilisent STEL Order pour compléter un bon de travail, ils peuvent immédiatement générer une facture et percevoir le paiement du client sur leur appareil mobile en utilisant des intégrations avec des plateformes de traitement des paiements de pointe telles que Stripe et PayPal. Ces informations et documentation sont disponibles en temps réel pour les autres utilisateurs, quel que soit l'appareil, le système d'exploitation ou l'emplacement utilisé pour accéder à STEL Order (applications iOS, Android et Web basées sur le cloud). Un bon de travail peut être généré à partir d'une demande de travail et attribué à un technicien de terrain qui est notifié sur l'application, garantissant ainsi la traçabilité des documents de bout en bout. La notification comprend le chantier, les pièces nécessaires, les coordonnées et tout autre détail pertinent. Le technicien peut contacter le client directement via l'application avant son arrivée ou planifier la visite à une date ultérieure, et inclure d'autres membres de l'équipe à l'événement à l'aide de la fonction de calendrier partagé. STEL Order peut être utilisé pour surveiller le statut et l’emplacement des techniciens à l’aide des fonctions de calendrier et de suivi GPS intégrées. Il garantit qu'aucun contrat de maintenance de service ne passe à travers les lacunes d'une gestion avancée des actifs, y compris la capacité d'automatiser les tâches et d'informer à la fois le bureau principal et les techniciens des besoins de service en attente. Les utilisateurs peuvent personnaliser les modèles et les processus de facturation pour répondre aux besoins commerciaux uniques. Avec STEL Order, les utilisateurs peuvent contacter des responsables de compte dédiés par téléphone, chat et e-mail pour résoudre tout problème. Une bibliothèque complète de vidéos et d'articles d'assistance est disponible pour garantir un processus d'intégration fluide, ainsi que des ateliers régulièrement programmés avec l'équipe de bonheur client la mieux notée de STEL Order.