Logiciel de génération d'images IA - Applications les plus populaires - Turkménistan

Dream Up (Deviant Art)

dreamup.com

DeviantArt DreamUp est un générateur d'art IA qui permet aux utilisateurs de créer des œuvres d'art générées par l'IA en toute sécurité et de manière équitable. L'outil permet aux créateurs de contrôler la manière dont leur art est utilisé, si les modèles et ensembles de données d'IA doivent ou non être formés en fonction de leur contenu, si les images d'IA peuvent être générées dans leur style et si elles doivent être créditées lorsque leur style est utilisé comme source d'inspiration. dans les images générées par DreamUp. L'outil met à l'échelle toutes les images aux résolutions les plus élevées et permet aux utilisateurs de les réexécuter en utilisant la même invite ou d'ajuster l'invite d'origine dans une nouvelle direction. De plus, DeviantArt DreamUp propose un marquage automatique pour l'indication #AIart et DreamUp pour toutes les images soumises sur la plateforme. Cela aide les utilisateurs à contrôler la quantité d’art IA qu’ils voient lorsqu’ils parcourent DeviantArt. Toutes les images doivent être conformes aux conditions d'utilisation et à la politique d'étiquette. Tous les membres DeviantArt reçoivent 5 invites gratuites pour commencer.