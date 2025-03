RELAYTO

L'EXPÉRIENCE EST LE MESSAGE. RELAYTO utilise des algorithmes avancés pour réorganiser automatiquement le contenu statique en microsites interactifs qui stimulent l'engagement des spectateurs 24h/24 et 7j/7 - aucun codage requis. Importez simplement vos PDF et présentations (et ajoutez tout contenu de support, texte, contenu Web/social, images, vidéo et audio) dans son générateur intuitif pour attribuer des éléments interactifs et publier à votre équipe pour une visualisation instantanée sur les écrans de bureau et mobiles. La sauce secrète de RELAYTO : 1. Enrichissement du contenu – Transformez le « papier numérique » en expériences numériques enrichies d'interactivité, de navigation non linéaire et de médias. 2. Hubs cloud tout-en-un – Convertissez les fichiers en URL super intelligentes optimisées pour le partage, l'accès et le contrôle omnicanal. 3. Analyses avancées – Analyses à 360 degrés autour de l’engagement de votre contenu pour une meilleure optimisation. Pensez à Optimizely pour le contenu Web. Avec RELAYTO, vous pouvez créer un nombre illimité d'expériences interactives publiques et privées équipées de sécurité, d'autorisations et de gestion des utilisateurs pour contrôler qui a accès à votre contenu. Les métriques fournissent des informations sur le langage corporel, l'activité et l'intention numériques à 360°, résumant quand et où les téléspectateurs ont passé leur temps, afin que vous puissiez prioriser vos efforts de sensibilisation... et continuer à améliorer votre contenu. En arrière-plan, RELAYTO crée également un nouveau support numérique pour la narration interactive individuelle, visant à éliminer les frictions pour les auteurs et les lecteurs.