Magasin d'applications pour les applications Web Trouvez les bons logiciels et services.

Rechercher

✨ WebCatalog Desktop ✨ Transformez les sites web en applications de bureau avec WebCatalog Desktop — votre outil tout-en-un pour gérer vos applications et comptes. Passez d’un compte à l’autre, organisez les apps selon votre flux de travail et accédez à un catalogue sélectionné d’applications de bureau pour Mac et Windows. Télécharger WebCatalog Desktop En savoir plus

Les plus populaires Récemment ajouté Logiciel de conseil académique - Applications les plus populaires

Le logiciel de conseil académique soutient les conseillers dans l'enseignement supérieur et la maternelle à la 12e année en les aidant à concevoir des programmes académiques et à guider les étudiants vers leurs objectifs futurs. Les conseillers scolaires utilisent ce logiciel pour créer des plans de diplôme personnalisés et suivre les progrès des élèves vers les exigences de diplôme. Les conseillers universitaires et universitaires tirent parti de ces outils pour améliorer la rétention des étudiants en identifiant ceux qui peuvent avoir besoin d'aide supplémentaire. En règle générale, les logiciels de conseil académique comprennent des fonctionnalités qui simplifient diverses tâches pour les conseillers, tels que la planification des réunions, l'élaboration de plans de cours, le suivi des performances académiques via des tableaux de bord et l'envoi d'alertes pour les étudiants à risque. De plus, ces outils offrent des capacités de prise de notes, permettant aux conseillers de documenter les réunions, de suivre les progrès des étudiants et de planifier des suivis. Au-delà de la planification académique, les conseillers peuvent également utiliser ce logiciel pour aider les étudiants à leurs aspirations à long terme, avec des outils de planification de carrière qui alignent leurs forces sur les cheminements de carrière potentiels, ainsi que les fonctionnalités d'assurance universitaire pour aider les élèves du secondaire à trouver les bons collèges et universités.