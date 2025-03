Logiciel de modélisation 3D - Applications les plus populaires - État de la Cité du Vatican

Imagine.io

Créez des visuels époustouflants grâce à la puissance de la 3D. Donnez vie à vos produits avec la 3D. Tout cela depuis votre navigateur. imagine.io vous permet de créer des visuels de produits à conversion élevée pour votre magasin, vos réseaux sociaux ou n'importe où. imagine.io est une startup SaaS B2B qui a créé une plate-forme de création de contenu 3D facile à utiliser qui permet aux meubles, aux accessoires d'ameublement, aux fabricants de textiles et bien plus encore de créer un contenu 3D photoréaliste époustouflant sans aucune expérience en ingénierie ou en conception 3D. Sa technologie graphique 3D en temps réel de pointe est conçue par une équipe d'experts 3D avec une technologie de rendu basée sur le cloud, le tout intégré dans une interface Web facile à utiliser. Il aide les clients à créer des images 3D en quelques minutes au lieu d'heures ou de jours par rapport à la photographie en studio, à une fraction du coût. Il est prouvé que son contenu 3D permet d'économiser considérablement du temps et de l'argent tout en améliorant considérablement les ventes et les bénéfices. Vous pouvez le considérer comme Canva pour la 3D. Économisez 70 % des coûts et 80 % du temps de création d'images de produits Obtenez une augmentation considérable des taux de conversion du commerce électronique de 55 % à plus de 500 % Créez des prototypes plus rapidement et obtenez des précommandes avant la fabrication Produisez des images 3D photoréalistes, des vidéos, des salles d'exposition virtuelles et des expériences de réalité augmentée de la plus haute qualité Reconnu par plus de 130 principaux fabricants et détaillants.