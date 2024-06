Gérez et passez facilement d'un compte à l'autre et d'une application à l'autre sans changer de navigateur.

La plateforme de données Synatic est une solution combinant iPaaS, ESB, ETL et API Management, créée pour fournir une solution holistique qui génère de la valeur à une vitesse incroyable. Grâce à des outils simples à utiliser associés à des fonctionnalités de niveau entreprise, nous réduisons le temps et les coûts d’intégration des données, d’automatisation et d’analyse jusqu’à 80 %, le tout à un prix raisonnable. Notre cloud, votre cloud, sur site. Pas de code, low code, votre code. Solutions préemballées ou configurées à partir de zéro. Synatic fait tout.

Site Web : synatic.com

